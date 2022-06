202 Corona-Infektionen seit Sonnabend in Dessau-Roßlau - Inzidenz liegt bei 250

Dessau-Roßlau/MZ - In Dessau-Roßlau wurden in der Woche von Sonnabend, 11. Juni, bis Freitag, 17. Juni, 202 neue Corona-Fälle verzeichnet. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Diese gibt diese Zahlen nur noch wöchentlich heraus. Die vom Robert-Koch-Institut ermittelte Inzidenz für die Stadt lag am Freitag bei 249,5.

In der Impfstelle der Stadt Dessau-Roßlau wurden am Donnerstag 40 Personen geimpft. Dabei handelte sich um Erst- und Boosterimpfungen. In diesem Zusammenhang weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass in der Impfstelle Maskenpflicht besteht.

Im Städtischen Klinikum wurden am Freitag neun Patienten mit positivem Nachweis stationär betreut. Auf der Intensivstation liegen drei Patienten.