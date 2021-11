20 Minuten vor Schulbeginn am Gropius-Gymnasium

Seit 1. November können Schüler der Doppelstadt kostenlos Bus fahren - zur Schule und in der Freizeit. Dieses Angebot der Dessauer Vehrkehrsgesellschaft kommt gut an. Warum es trotzdem weiter Elterntaxis vor Schulen geben wird.

Dessau/MZ - Es ist 7 Uhr am Morgen: Noch herrscht in der Dessauer Peterholzstraße vor dem Walter-Gropius-Gymnasium die Ruhe vor dem Sturm. Hier und da huscht mal ein Fahrradfahrer durch die Dunkelheit. Vereinzelt laufen einige wenige überpünktliche Schüler in Richtung Schulhof. Doch gegen 7.15 Uhr wird das Treiben viel bunter und erinnert an einen Taubenschlag:

Nonstop halten Autos oder sie stehen in der Warteschlange der Zufahrt zur Schule. In Minutenabständen halten Busse an der Schulhaltestelle. Zügig und zielstrebig laufen die Angekommenen in Richtung Gymnasium, lassen sich kaum aufhalten.

Unter einer Gruppe aus einem Bus sind Lyndsey (16), Pauline (17) und Emely (18). Die drei Mädchen kommen aus Kochstedt und Mosigkau und nutzen seit dem 1. November wie viele andere das kostenlose Schülerticket. „Auf jeden Fall ist man mit dem Ticket unabhängiger“, begrüßt Lindsey das Angebot der Dessauer Verkehrsgesellschaft. Man müsse die Eltern nicht mehr bitten, zu fahren. Pauline nutzt das Ticket nicht nur für die Fahrt zur Schule, sondern auch, „um zum Freud zu fahren oder in der Freizeit in die Stadt zu kommen“. Emely findet es gut, dass der Stadtrat beim Projekt die Abiturstufe einbezogen hat. Normalerweise müssten ihre Eltern für ein Bus-Jahresticket 400 Euro zahlen. Im Projektzeitraum zwischen 1. November und 31. Januar entstehen der Familie keine Fahrtkosten.

Taxi „Mama“ liegt trotzdem noch im Trend. Foto: Thomas Ruttke

Eltern werden entlastet

Das kostenlose Schülerticket kommt bei Dessau-Roßlauer Schülern und Eltern gut an, freut sich Michael Teichert, Schulleiter im Gropius-Gymnasium. Definitiv nutzen seiner Meinung nach mehr seiner Schüler den Bus - nicht nur, um zur Schule zu kommen. Die meisten hätten nachmittags Treffen in Arbeitsgemeinschaften oder wollen zu Sportveranstaltungen. „Die Eltern werden definitiv entlastet“, begrüßt Teichert das Projekt. „Das war längst überfällig.“

Wenngleich auch etliche Schüler von ihren Eltern mit dem Auto zum Gymnasium gebracht werden, so hat sich laut Dessauer Verkehrsgesellschaft die Resonanz auf Busse seit dem Start der Pilotphase erhöht. „Wir verzeichnen im morgendlichen Fahrplanverkehr eine Fahrzeugauslastung von 65 bis 70 Prozent“, zieht Thomas Zänger, Geschäftsführer der Dessauer Stadtwerke, eine erste Zwischenbilanz, die auf einer jüngst durchgeführten Fahrgastbefragung fußt. Die Verkehrsgesellschaft freut, dass „Schüler ab zehn Jahren selbstständig mit dem ÖPNV unterwegs sind“. Konkret stellte die DVG bei der Befragung fest, dass unter denjenigen, die zwischen 11.30 und 19.30 Uhr den Bus nutzen, sich rund ein Drittel Schüler befinden. Dass die Zahlen durchaus höher sein könnten, aber nicht sind, das habe auch mit aktuellen Entwicklung der Corona-Situation zu tun. Zänger vermutet, die Nutzung des gesamten ÖPNV könne durch das Pandemiegeschehen vorübergehend rückläufig sein. Vermutlich werde sich die aktuell ausgesetzte Präsenzpflicht in Schulen auf das Mobilitätsverhalten auswirken, meint er.

Der Radparkplatz ist je nach Witterung gut ausgelastet. Foto: Ruttke

Aus Erfahrungswerten wissen Verkehrsexperten, dass der Umstieg auf Bus und Bahn ein längerer Prozess ist. Auch hierfür gab es vor dem Gymnasium ein gutes Beispiel. In einem der Fahrzeuge wird ein Zehnjähriger zur Schule gebracht. Er wohnt im Dessauer Norden und besucht die Schule im Süden der Stadt. „Wir sind noch unsicher, ob wir ihn jeden Tag mit dem Bus schicken können, weil er ja noch so klein ist“, begründet der Vater des Kindes, weshalb der Fünftklässler manchmal im Auto mitfährt und manchmal im Bus.

650 Schüler - die Hälfte fährt

Rund die Hälfte der 650 Kinder und Jugendlichen des Gymnasiums sind übrigens auf den öffentlichen Personen- und Nahverkehr angewiesen. Sie kommen unter anderem aus Roßlau oder Vockerode und vielen Orten der Doppelstadt. Klappt es dann immer mit den Busverbindungen? Vielleicht könnte da an mancher Stelle nachjustiert werden, sagt Stadtelternratsvorsitzender René Schönau. „Darüber wollen wir mit der DVG ins Gespräch kommen.“ Generell, so versichert er, kommt das kostenlose Schülerticket bei den Eltern sehr gut an.