In Dessau-Alten haben unbekannte Täter Anfang Februar einen Tresor gestohlen.

Diebe in Dessau

Die Einbrecher drangen in einen Schuppen ein.

Dessau/MZ. - Der Diebstahl eines etwas 20 Kilogramm schweren Tresors aus einem Schuppen eines Wohnhauses in der Schwarzebergbreite im Ortsteil Dessau-Alten ist der Polizei in Dessau am Freitag angezeigt worden. Der angegebene Tatzeitraum lag bereits zwischen dem 2. Februar, 11 Uhr, und dem 4. Februar, 6 Uhr.

In dem entwendeten Wertgelass sollen sich unter anderem Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich sowie Gold- und Silbermünzen befunden haben. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 4.800 Euro beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.