15. BrauArt in der Alten Schultheißbrauerei ging zu Ende

Die Finissage am Sonntagnachmittag war gut besucht.

Dessau/MZ. - Die 15. BrauArt ist am Sonntag zu Ende gegangen. 400 Besucher haben am Nachmittag die Finissage mit Gerald Manske am Cello und der Bodypainting-Show von Julie Boehm erlebt.