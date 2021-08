190 Gebäude 2020 errichtet - Nur im Südharz wird weniger gebaut als in Dessau-Roßlau

Dessau-Rosslau/MZ - In Dessau-Roßlau sind im vergangenen Jahr vergleichsweise wenig Häuser neu gebaut worden. 2020 wurden insgesamt 190 „Wohn- und Nichtwohngebäude“ im Stadtgebiet fertiggestellt, wie aus aktuellen Zahlen des statistischen Landesamtes hervorgeht. Die fertiggestellten Gebäude haben zusammen eine Grundfläche von gut 83.000 Quadratmetern und kosteten knapp 39 Millionen Euro.

Im Vergleich zu anderen Landkreisen und Städten liegt Dessau-Roßlau damit auf dem vorletzten Platz. Nur in Mansfeld-Südharz wurde mit 180 Gebäuden noch weniger gebaut. Spitzenreiter ist der flächenmäßig um einiges größere Altmarkkreis Salzwedel mit 496 Gebäuden, der Saalekreis (468) und der Bördekreis (459). Insgesamt entstanden im Vorjahr in ganz Sachsen-Anhalt 4.647 neue Gebäude.

Allerdings zählt ein Gebäude unabhängig von seiner Größe nur einmal in der Statistik - egal, ob riesengroße Lagerhalle in einem Gewerbepark, Hochhaus mit Mini-Appartements oder Einfamilienhaus am Stadtrand. Grundsätzlich zählt jedes Wohngebäude in der Statistik, wobei Nicht-Wohngebäude erst ab einem Rauminhalt von 350 Kubikmetern zählen. Das neue Buswartehäuschen oder eine Trafostation sind also nicht eingerechnet.

Neben der Gesamtzahl der Gebäude ist auch die Zahl der fertiggestellten Wohnungen interessant. In Dessau-Roßlau kamen im vergangenen Jahr 130 Wohnungen hinzu.Viel weniger als in Halle, wo 551 Wohnungen neu entstanden. Auch in Magdeburg wurden mit 336 Wohnungen deutlich mehr gebaut als in Dessau-Roßlau. Das zeigt, dass die Stadt, obwohl sie wie Halle und Magdeburg ein Oberzentrum ist, doch eine andere Wohnstruktur hat.

Die Mehrfamilienhäuser, die gebaut wurden, hatten übrigens am häufigsten Vierraumwohnungen. Einraumwohnungen sind dagegen völlig aus der Mode gekommen. Gerade einmal zwei Exemplare wurden fertiggestellt.

Deutlich sind auch die Unterschiede bei den Gebäuden, die nicht dem Wohnen dienen - also etwa Fabrikhallen, Werkstätten oder Läden. In Dessau-Roßlau wurden den Statistikern zufolge gerade einmal zwölf solcher Gebäude errichtet. In der Altmark waren es 336.