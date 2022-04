17-Jährige ist im Zug von Berlin nach Dessau sexuell belästigt worden

Dessau-Roßlau/MZ - Eine 17-Jährige ist in einem Zug auf der Bahnstrecke von Berlin nach Dessau sexuell belästigt worden. Kurze Zeit später konnte die Polizei einen 31-jährigen Verdächtigen festsetzen.

Das Opfer war gegen 17.10 Uhr im Regionalexpress gegen ihren Willen an Schulter, Brust und Rücken von einem Mann berührt worden. Am Halt in Roßlau floh sie aus dem Zug und erhielt dabei Hilfe von einer Mitreisenden, welche die Teenagerin schließlich nach Hause brachte. Parallel informierte sie ihre Eltern, die ihrerseits den Notruf der Polizei wählten.

Aufgrund des Zustandes des Verdächtigen wurde ein Notarzt hinzugerufen

In Folge dessen bat die Polizeiinspektion Dessau die Bundespolizei um Mithilfe. Eine Streife konnte schließlich die verdächtige männliche Person mit nacktem Oberkörper und mit ausgestreckten Armen tänzelnd am Bahnsteig 6/7 entdecken. Die Person entsprach der Täterbeschreibung des Opfers.

Im gleichen Moment eilten auch der Vater und der Partner der 17-Jährigen zum Bahnsteig. Beide wirkten emotional. Die Polizisten entschieden sich den verwirrt wirkenden Verdächtigen mit auf das Revier zu nehmen. Dabei wurde sein psychisches Verhalten immer auffälliger und auch ein Drogentest schlug positiv auf Cannabis an. Aufgrund seines Zustandes wurde ein Notarzt hinzugerufen, der den Mann medizinisch bewertete und schließlich in eine entsprechende Klinik bringen ließ.

Der Fall wurde schließlich an die Landespolizei übergeben

Bei der Überprüfung der Personalien kam zudem heraus, dass der Mann schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Der Fall wurde schließlich an die Landespolizei übergeben. Diese kümmerte sich dann noch um die Befragung des Opfers und der beiden Angehörigen.