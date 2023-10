Ukraine-Hilfe Dessau-Roßlau 17. Hilfskonvoi aus Dessau-Roßlau - Nächster 40-Tonner startet am Donnerstag in Richtung Lemberg

Helfer aus Dessau-Roßlau schicken am Donnerstag den17. Konvvoi in Richtung Lwiw. Hilfsbereitschaft hält weiter an, im Sammelstützpunkt Biethe-Rundling stapeln sich Hilfsgüter.