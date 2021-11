16 neue Corona-Fälle am Wochenende in Dessau-Roßlau - Inzidenz steigt sprunghaft an

Dessau-Roßlau/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz Dessau-Roßlaus ist über das Wochenende sprunghaft angestiegen. Lag der Wert Ende vergangener Woche bei um die 80, meldete das Robert-Koch-Institut am Montag bereits eine Inzidenz von 126.

Über 16 neue Corona-Fälle informierte das Dessau-Roßlauer Gesundheitsamt zum Wochenbeginn. Neun Fälle seien am Samstag, weitere sieben am Sonntag ermittelt worden. Betroffen seien neun weibliche und sieben männliche Personen, die im Alter zwischen sieben und 85 Jahren sind.

Damit stieg die Zahl der seit Pandemiebeginn infizierten Dessau-Roßlauer auf 3.655 Fälle insgesamt an. Auch Angaben zum Impfstatus der jüngst Neuinfizierten machte die Stadt. So seien von den 108 in der vergangenen Woche positiv getesteten Personen 30 Betroffene geimpft.