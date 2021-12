153 neue Corona-Fälle in Dessau-Roßlau - Weiterer Todesfall im Klinikum

Anhalt-Bitterfeld - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat am Dienstag 153 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Betroffenen sind zwischen einem und 91 Jahre alt. Außerdem teilte die Stadt mit, dass am Städtischen Klinikum am Montag ein weiterer Corona-Patient verstorben ist. Er kam aus Zörbig.

Das Klinikum versorgt derzeit 55 Corona-Patienten, weitere sechs müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Darunter sind fünf Ungeimpfte und eine vollständig geimpfte Person.

Die Inzidenz in der Doppelstadt liegt gegenwärtig laut Robert-Koch-Institut bei 865,7. Seit Pandemiebeginn haben sich 7.105 Dessau-Roßlauer infiziert.

Weitere Teilschließungen in städtischen Kitas hat die Dekita gemeldet. Das betrifft die Kita „Spielhaus“ und dort die Gruppe „Füchse“ sowie die Kita „Kinderland“, wo die Krippengruppen Gelbe, Grüne, Blaue und Rote Zwerge teilweise geschlossen werden. Die Eltern seien kurzfristig informiert worden, die Quarantäne wurde bis zum 23. Dezember angeordnet.