150 kw Ladeleistung - Stadtwerke und Uba nehmen Schnellladesäule in Dessau in Betrieb

Dessau/MZ - Zwei von den Schnell-Ladern gibt es schon in der Stadt: Eine Ladestation mit 75 Kilowatt Ladeleistung am Burger King in Mildensee kurz vor der Autobahn, eine zweite mit 50 kW im Autohaus in der Zunftstraße.