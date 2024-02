Erst kam ein Brief und dann ein Anruf: Eine Frau aus Dessau sollte zahlen, damit negative Rezensionen aus dem Internet verschwinden. Doch die ließ sich nicht darauf ein - und hat einen Verdacht.

Dessau/MZ - Mit der Löschung negativer Rezensionen im Internet versucht eine Firma offenbar in Dessau Geld zu verdienen. Einen entsprechenden Sachverhalt hat am Dienstag eine 51-jährige Frau im Polizeirevier in Dessau angezeigt.