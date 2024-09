Ausstellung in der Alten Schultheißbrauerei 15. BrauArt in Dessau zieht Bilanz: 2.000 Besucher sehen die „Reflexionen“ regionaler Künstler

Die 15. BrauArt ist am Sonntag zu Ende gegangen. 400 Besucher haben am Nachmittag die Finissage mit Gerald Manske am Cello und der Bodypainting-Show von Julie Boehm erlebt.