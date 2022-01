14-Jähriger wirft in Dessau Böller auf Autos und rennt dann vor der Polizei weg

Dessau/MZ - Einem 14-jährigen Jugendlichen aus Dessau droht Ärger. Während eines Polizeieinsatzes am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Kavalierstraße in Dessau hatten die Beamten Böllerwürfe in Richtung der Fahrbahn und der dort fahrenden Autos wahrgenommen.

Die Tat konnten einem Jugendlichen zugeordnet werden, der dann zu Fuß flüchtete, aber im Nahbereich gestellt werden konnte. Gegen den 14-Jährigen aus Dessau-Roßlau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen eines Verstoßes gegen sprengstoffrechtliche Vorschriften eingeleitet.