131 weitere Dessau-Roßlauer stecken sich an - Testzentrum bleibt wegen Krankheit geschlossen

Dessau-Rosslau/MZ - Weitere 131 Neuinfektionen hat das Dessau-Roßlauer Gesundheitsamt am Dienstag gezählt. Die Betroffenen sind zwischen vier und 101 Jahren alt. Weitere Angaben über sie liegen nicht vor.

Damit steigt sie Gesamtzahl der Corona-Infektionen auf 7.665 positiv getestete Fälle seit Pandemieausbruch an. Das Städtische Klinikum informierte am Dienstag über 60 stationär aufgenommene Covid-Patienten, von denen fünf auf der Intensivstation liegen. Unter ihnen sind vier ungeimpfte Personen, ein Patient ist vollständig geimpft.

Die Stadt macht weiter darauf aufmerksam, dass das Testzentrum des MVZ in Roßlau am Mittwoch, dem 22. Dezember, krankheitsbedingt geschlossen ist. Das Jugendamt meldet eine Corona-bedingte Gruppenschließung in der Kindertageseinrichtung „Marienschule“.

Der aktuelle Inzidenzwert liegt laut Robert-Koch-Institut bei 656,6.