13 ukrainische Lehrer sollen in Dessau-Roßlau schnell und unbürokratisch wieder vor Schulklassen stehen

Dessau-Roßlau/MZ - In der aktuellen Flüchtlingswelle aus der Ukraine geht das Land Sachsen-Anhalt mitunter verblüffend unbürokratische Wege. So sollen geflohene ukrainische Lehrer offenbar zeitnah in Deutschland wieder vor Schulklassen stehen. Auch in Dessau-Roßlau. Das zumindest berichtete am Mittwoch Dessau-Roßlaus Sozialbeigeordneter Jens Krause im Haupt- und Personalausschuss.

Das Spektrum unter den Männern und Frauen reiche dabei vom Grundschullehrer bis zum Hochschullehrer

„Wir haben unter den Flüchtlingen bei uns zwölf bis 13 Lehrer identifiziert“, sagte Krause. Diese werde das Landesschulamt jetzt nach „Gutglauben“ und ohne Eingangsprüfung einstellen, kündigte der Beigeordnete an. Das Spektrum unter den Männern und Frauen reiche dabei vom Grundschullehrer bis zum Hochschullehrer. Der Plan sei, dass diese Lehrkräfte die vielen Flüchtlingskinder zunächst weiter nach ukrainischem Lehrplan unterrichten, beschrieb Krause.

Neben dieser Maßnahme des Landes versuche auch die Stadt, Pädagogen unter den offiziell 725 Ukrainern in Dessau-Roßlau zu finden, die ehrenamtlich dabei helfen, eine Tagesstruktur und einen „schulähnlichen Unterricht“ für die Kinder in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Turnhalle des Berufsschulzentrums oder den Zwischeneinrichtungen zu etablieren.

Die für die Schulanmeldung notwendigen Masernimpfungen und ärztlichen Untersuchungen habe die Stadt bereits ermöglicht

„Einige Kinder ukrainischer Familien, die bereits durch städtische oder private Initiativen mit Wohnraum versorgt wurden, gehen auch schon in Dessauer Schulen“, teilte die Stadtverwaltung auf MZ-Nachfrage mit. Bei allen anderen Familien mit schulpflichtigen Kindern, die sich noch in Sammelunterkünften befänden, gehe die eigentliche Wohnraumversorgung erst noch vor.

Die für die Schulanmeldung notwendigen Masernimpfungen und ärztlichen Untersuchungen habe die Stadt bereits ermöglicht, heißt es in einer Mitteilung auf Nachfrage. Weitere Termine fänden im MVZ im Dessau-Center statt.

Unter den ukrainischen Menschen, die bislang in Dessau-Roßlau Schutz gesucht haben, sind nach Angaben von Jens Krause 196 Schul- und 89-Kitakinder.