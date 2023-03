Nach dem 13. Konvoi mit Spenden von Bürgern, Unternehmen und Vereinen denken Dessau-Roßlau und Sokal über eine vertiefte Partnerschaft nach. Und natürlich plant Mathias Wieczorek schon die 14. Tour. Was dafür gebraucht wird.

13. Spendenkonvoi zurück in Dessau-Roßlau - Kann Städtepartnerschaft mit Sokal entstehen?

Dessau-Rosslau/MZ - „45 Tonnen Hilfsgüter übergeben - Gespräch bei Bürgermeister in Sokal geführt - Mission erfüllt“ - so könnte in minimalistischer Form der 13. Spendentransport der Ukrainehilfe Dessau-Roßlau zusammengefasst werden. Mit einem halben Tag Verspätung ist Organisator Mathias Wieczorek zurückgekehrt ins heimatliche Roßlau.