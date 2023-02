Alibaba-Chef Gürcan Gönen hat nach dem verheerenden Erdbeben in seiner Heimat Türkei eine Spendenaktion in Dessau gestartet - mit beeindruckendem Ergebnis.

Nach Erdbeben in der Türkei

700 Pakete mit Spenden für Erdbebenopfer hat Gürcan Gönen aus Dessau nach Berlin in ein Sammellager gebracht.

Dessau/MZ - Mit knapp 700 Paketen beziehungsweise 13 Paletten voller Hilfsgüter hat sich Gürcan Gönen am Donnerstagabend auf den Weg nach Berlin gemacht und sie in ein Sammellager am Berliner Flughafen gebracht. Von dort werden die Spenden ins Erdbebenkatastrophengebiet geflogen.