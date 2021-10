13 neue Corona-Infektionen am Freitag - Grundschule Tempelhofer Straße erneut betroffen

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt hat zum Abschluss der Woche 13 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dabei handelt es sich um fünf weibliche und acht männliche Personen im Alter von sechs bis 89 Jahren.

Erneut waren Kinder aus der Grundschule Tempelhofer Straße in Dessau dabei. Das Gesundheitsamt hat diese schon am Donnerstag zu einem Hotspot erklärt. Nach den dort festgestellten zehn Corona-Infektionen in den ersten und zweiten Klassen kamen am Freitag fünf weitere Fälle dazu.

Das Gesundheitsamt hat schon am Donnerstag die Kinder in Quarantäne geschickt, die in direktem Kontakt zu positiv Getesteten standen. Von einer Schulschließung wurde abgesehen. Freitag war der letzte Schultag vor den Herbstferien.

Der Inzidenzwert in Dessau-Roßlau hat sich durch die vielen Fälle der vergangenen Tage auf 41,6 erhöht.

Die steigenden Infektionszahlen machen sich auch im Städtischen Klinikum in Alten bemerkbar. Am Freitag mussten laut Sprecher Gelfo Kröger 14 Covid-Patienten stationär behandelt werden. Vier davon wurden intensivmedizinisch versorgt. Auch zum Impfstatus der Patienten konnte Kröger Auskunft geben. Demnach sind sechs vollständig geimpft, einer davon liegt dennoch auf der Intensivstation. Fünf sind gar nicht geimpft, zwei Erkrankte sind erst einmal geimpft und bei einem ist der Impfstatus unklar.

Zur allgemeinen Corona-Lage am Klinikum sagte Kröger, dass die Zahlen hoch gingen und inzwischen immer wieder auch Covid-Patienten beatmet werden müssten.