12 und 13 Jahre: Polizei kann zwei vermisste Kinder aus Dessau-Roßlau aufspüren

Dessau-Roßlau/MZ - Die Polizei hat am Dienstag nach zwei vermissten Kindern aus Dessau-Roßlau gesucht. Die beiden 12- und 13-jährigen Jungen waren am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, verschwunden. Erst am Nachmittag konnten sie von Polizeibeamten in der Dessauer Innenstadt ausfindig gemacht werden.

Auch Spürhunde sind zum Einsatz gekommen und kurzzeitig hatte es eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos gegeben. Am Nachmittag konnten die beiden aber wohlbehalten an die Erziehungsberechtigten übergeben werden.