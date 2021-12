114 neue Fälle für Dessau-Roßlau gemeldet - 73 Corona-Patienten im Städtischen Klinikum

Die Corona-Lage in Dessau-Roßlau bleibt angespannt, die Inzidenz hoch.

Dessau-Roßlau/MZ - In Dessau-Roßlau sind am Donnerstag 114 neue Corona-Infektionen bestätigt worden. Das hat das Gesundheitsamt gemeldet. Die positiv getesteten Personen sind zwischen zwei und 97 Jahre alt.

Der vom Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte Inzidenzwert für Dessau-Roßlau liegt bei 724,6 und entspricht nahezu dem Sachsen-Anhalt-Durchschnitt, der am Donnerstag offiziell bei 723,9 lag, aber einige größere Unbekannte enthält.

Am deutlichsten wird es im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Das RKI meldet derzeit eine Inzidenz von 155,2. Der vom Landkreis selbst berechnete Wert betrug am Donnerstag 825. Der Landkreis kommt mit den Meldungen nicht hinterher. Am Donnerstag gab es hier 462 neue Fälle.

Das Städtische Klinikum Dessau meldete am Donnerstag 67 Corona-Patienten in stationärer Behandlung. Auf der Intensivstation liegen sechs weitere Patienten, von denen fünf ungeimpft sind, eine Person ist vollständig geimpft.

Angespannt bleibt die Lage weiter im Eigenbetrieb Dekita. Dort wurden am Donnerstag zwei Teilschließungen infolge Kontaktnachverfolgung gemeldet. Betroffen ist die Einrichtung „Spielhaus“ sowie die Kita „Nesthäkchen.