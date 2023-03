Dessau/MZ - Wie sehr die Dessau-Roßlauer ihren Tierpark lieben, zeige sich nicht nur in den stetig wachsenden Besucherzahlen, so eine Pressemitteilung der Stadt Dessau. Immer wieder erhalte die Kultureinrichtung auch anonyme Spenden. So auch am Valentinstag.

„Eine Dame kam nach dem Rundgang auf mich zu und erzählte, wie sehr sie den Tierpark liebt“, so Tierparkleiter Jan Bauer in der Mitteilung. „Dann übergab sie mir 1.000 Euro, was mir schon ein wenig die Sprache verschlug. Da die Spenderin anonym bleiben möchte, dankt das gesamte Tierparkteam ihr auf diesem Wege noch einmal für ihre Unterstützung“, so der Tierparkleiter. Alle Spendengelder würden ausschließlich für die Verbesserung der Tierhaltung verwendet. In diesem Jahr steht neben dem Anhaltischen Bauernhof unter anderem der alte Affenkäfig auf dem Plan. Dort soll wieder Leben einziehen, allerdings keine Affen mehr.

Über eine Sachspende für das Terrarium konnte sich in der vergangenen Woche Zootierpflegerin Ulrike Wienhold sehr freuen, so die Mitteilung der Stadt. Xenia Schmidt aus Coswig überließ neben zwei fast nagelneuen Terrarien auch allerhand technisches Gerät. Ulrike Wienhold ließ es sich nicht nehmen, in kürzester Zeit die Riesenschnecken und Skorpione in ihre neuen Terrarien umzusiedeln.

Auch über 300 Tierpatenschaften gibt es. Aber nicht alle Tiere verfügen über einen oder mehrere Paten, wie beispielsweise die Präriehunde. „Einige Tiere haben es etwas schwerer, einen Paten zufinden“, so die für Patenschaften zuständige Tierparkmitarbeiterin Sylke Diedering. Zu diesen Tieren gehören unter anderem: der Rosenkäfer, Kanarienvögel, der Mandschuren-Ringfasan, der Silberfasan und das Karakulschaf.

Wer sich für eine Patenschaft interessiert, kann sich per E-Mail an Sylke Diedering wenden. Die E-Mailadresse für Tierpatenschaften lautet [email protected]