1.000 Euro Preisgeld - Stadtwerke Dessau haben zum zweiten Mal die Vereinshelden gekürt

Die Dessau-Roßlauer Vereinshelden 2022 stehen am Samstag auf der Stadtwerke-Bühne am Alten Theater.

Dessau/MZ - Die Dessau-Roßlauer haben ein besonders großes Herz für Tanzvereine. So zumindest könnte man die Abstimmung zu den Vereinshelden 2022 deuten. Im vergangenen Jahr, als die Stadtwerke das erste Mal über hiesige Vereine und ihre ehrenamtlichen Helden abstimmen ließ, konnte Melanie Stittrich vom „Bewegungskombinat“ die meisten Stimmen auf sich vereinen und wurde Vereinsheldin 2021. „Das war ein großartiges Gefühl die erste Heldin zu sein. Dieser Titel bleibt ja auch irgendwie für immer“, so Stittrich im Gespräch mit der MZ am Sonnabend, kurz bevor auf dem Lily-Herking-Platz ihre Nachfolge offiziell verkündet wurde.

Die 1.000 Euro Preisgeld hat die Tanztrainerin unter anderem in neue Kleidung ihres Tanznachwuchses investiert. Am Sonnabend zeigten ihre Schützlinge vor zahlreichem Publikum auf dem Lily-Herking-Platz ihr Können. Auch andere Vereine nutzten die Bühne, um sich zu präsentieren und bekannter zu machen. Über 20 Vereine schickten diesmal ihre Vereinshelden ins Rennen.

„Die stillen Helden, die viel Arbeit im Hintergrund leisten“

Ganz oben konnte am Ende nur eine oder einer stehen. Rund 15.000 Stimmen wurden online bis Freitag, 8. Juli, kurz vor Mitternacht abgegeben. Rund ein Drittel, 5.067 Stimmen, konnte Birgit Schulnies vom 1. Tanzsportclub Dessau 1961 (TSC) auf sich vereinen. Sie ist die Vereinsheldin. Seit 2001 ist Schulnies beim TSC als Mitglied aktiv. Schon vorher tanzten ihre Kinder dort.

Sie kümmert sich unter anderem um die Organisation verschiedener Veranstaltungen, sorgt dafür, dass die Mitglieder des Vereins ordnungsgemäß bei Turnieren angemeldet sind. Zudem ist sie auf Landesebene auch als Lehrwart tätig. „Es macht einfach Spaß Teil dieses Vereins zu sein. Jedoch trägt jeder unserer 215 Mitglieder zu einem gelungenen Vereinsleben bei“, betont Schulnies, die ihren Titel als Vereinsheldin 2022 stellvertretend als Auszeichnung für den gesamten TSC verstanden wissen will.

„Es ist aber gerade unser Anliegen, den stillen Helden, die viel Arbeit im Hintergrund leisten und bei den Vereinen nicht hauptsächlich in der ersten Reihe stehen, mit dieser Auszeichnung Anerkennung zukommen zu lassen“, betont dagegen der Stadtwerke-Sprecher Christian Mattke. Doch eines verbindet sie beim 1. TSC alle - die Liebe zum Tanzen.

Die fünf Vereine mit den meisten Stimmen haben am Sonnabend Preisgelder erhalten

Von drei bis 79 Jahren wird beim Verein in der Köthener Straße getanzt. Das älteste Turniertanzpaar Sachsen-Anhalts, mit 79 und 75 Jahren ist auch Teil des 1.TSC Dessau. Die 1.000 Euro Preisgeld sind auch schon fest verplant. „Wir brauchen eine neue Vereinssoftware“, so Schulnies.

Die fünf Vereine mit den meisten Stimmen haben am Sonnabend Preisgelder erhalten. Mit 4.832 Stimmen hat sich der Waldkindergarten den zweiten Platz und 750 Euro gesichert. Über 3.000 Stimmen konnten die Black Wolves des PSV 90 auf sich vereinen und somit den dritten Platz und 550 Euro sichern. 400 Euro gibt es für die Black White Cheerfamily des SV Dessau 05 (4. Platz) und 300 Euro für die Biker zeigen ein Herz für Kinder (5. Platz).

Zusätzlich lobten die Stadtwerke - unabhängig vom Voting - jeweils 250 Euro an die Brieftaubensportler der Reisevereiningung Dessau, an den Roßlauer Männerchor, den Kiez e.V. und die Fußballabteilung des SV Dessau 05 aus.