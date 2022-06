Wie wollen die OB-Kandidaten aus Dessau-Roßlau mit dem hohen Durchschnittsalter in der Stadt umgehen?

Pflegeheim statt Kindergarten? Dessau-Roßlau altert. Die MZ wollte wissen: „Die Stadt zählt vom Durchschnittsalter her zu den ältesten in ganz Deutschland. Was heißt es für die Stadtpolitik, wie wollen Sie damit umgehen?“

Dessau-Roßlau - In einer Kategorie kann sich Dessau-Roßlau seit Jahren Spitzenpositionen sichern: Im Vergleich aller deutschen Städte in Bezug auf das Durchschnittsalter. 50,4 Jahre sind die Dessau-Roßlauer im Durchschnitt alt, geben die Landes- und Bundesämter für Statistik in der aktuellsten Übersicht von 2019 an. Älter sind nur die Einwohner Suhls mit 50,8 Jahren.