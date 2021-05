Welche Themen Reserveoffizier Roland Bösker in Dessau-Roßlau anpacken will

Dessau-Roßlau - Den Dessauer Marktplatz und die Gartenträumelounge hat Roland Bösker als Treffpunkt vorgeschlagen. Er ist überpünktlich, sitzt schon auf einer der Bänke, daneben steht sein Fahrrad. Fahrradfahren in Dessau? Na klar. „Ich habe kein Auto“, lacht er. Braucht er auch nicht in der Stadt an Mulde und Elbe, die ihn reizt, der neue Oberbürgermeister zu werden. „Dessau-Roßlau ist genau meine Kragenweite“, sagt der 51-Jährige.

Doch während die anderen Mitbewerber um den OB-Posten schon längst von Plakaten an Laternenmasten herunterlächeln und um Wählerstimmen buhlen, fehlt das Konterfei von Roland Bösker. Das wird auch so bleiben. „Ich gebe kein Geld für Wahlkampfgetöse aus. Die Stadt wird zugepflastert“, erzählt der 51-Jährige. „Wenn die Vermittlung von Argumenten am Geldbeutel hängt, dann läuft was falsch“, erklärt er.

Bösker ist 2017 von Bremen nach Dessau-Roßlau gekommen

Der Kandidat setzt vielmehr aufs Internet, wo er sich in seinem Blog in der Vergangenheit zuweilen ziemlich deftig mit der Stadtpolitik auseinandergesetzt hat. Was ihm nicht nur Freunde einbrachte, sondern auch den Ruf, überheblich und von oben herab zu sein. „Ich will nicht allen gefallen“, sagt er und was von ihm vielmehr zu erwarten sei: Klare Linie und präziser Stil. Momentan macht er bei Facebook Pause.

Bösker ist 2017 nach Dessau-Roßlau gekommen. In Bremen lebte er zuvor 15 Jahre. Dort hat er seine Partnerin kennengelernt, die beruflich ans Umweltbundesamt nach Dessau wechselte. Bösker kam mit. Die Stadt, die ihm vorher durchs Bauhaus ein Begriff war, gefällt ihm. „Das ist eine hübsche Stadt“, findet er, der in Wilhelmshaven sein Abitur gemacht und dort auch erste politische Erfahrungen gesammelt hatte.

In seiner Freizeit sammelt der Reserveoffizier Roland Bösker Spenden für das Soldatenhilfswerk. (Foto: R. Bösker)

Wie Wilhelmshaven sei die Stadt an Elbe und Mulde „übersichtlich“. Und ihm gefällt der Spannungsbogen, den die Doppelstadt bietet: Da ist die Historie, die sich in Rathaus und Johannbau auf Dessauer Seite und der Wasserburg auf Roßlauer Seite widerspiegelt, und da ist das Bauhaus, mit dem sich die Moderne in der traditionsreichen Stadt angesiedelt hat. „Hier gibt es viel Gestaltungsspielraum. Ich zweifle, dass der genutzt wird.“

„Meiner Meinung nach findet zu wenig Politik statt, verwaltet sich die Stadt zu viel selbst“

Bösker, der eine eigene Firma hat (medien-dialog & kommunikation) und Reserveoffizier der Bundeswehr (Dienstgrad Oberstleutnant) ist, will an den Schwachstellen ansetzen. „Meiner Meinung nach findet zu wenig Politik statt, verwaltet sich die Stadt zu viel selbst.“ Er stellt sich die Frage, was aus Dessau-Roßlau in zehn Jahren wird und hat Schwerpunkte für sich definiert: die Innenstadt von Dessau, das Zentrum von Roßlau und das Quartier Am Leipziger Tor stärken.

Die Stadt müsse für junge Leute attraktiver und lebenswerter werden. Der Anschluss an den Mitteldeutschen Verkehrsverbund fehle, dabei sei der auch ein gutes Argument für Pendler. Und vor allem in Sachsen Digitalisierung der Verwaltung müsse die Stadt einen großen Sprung nach vorn machen. Das Rathaus ist für ihn eine „digitale Ruine“, im Bürgeramt gebe es kaum ein Angebot, wo man etwas digital machen kann. Und noch eines fehle: Bürger müssten mehr einbezogen werden.

Dass er als unabhängiger Kandidat Nachteile hat, findet er nicht

Viele Baustellen, doch Bösker ist sich sicher, genau der richtige Mann im Rathaus zu sein, weil er nicht nur kritisiere, sondern eigene Vorschläge einbringe. Dass er als unabhängiger Kandidat Nachteile hat, findet er nicht. Er hat Erfahrungen in der Politik gesammelt - war erst in der CDU, später FDP und dann SPD, hat als Kreisvorsitzender, Bezirkssprecher, Landespressesprecher gearbeitet und war auch Büro-Leiter einer Fraktion. Er bringe Erfahrungen aus der Wirtschaft mit wie auch in der Verwaltung und Stabsarbeit durch seine Bundeswehrkarriere.

Die neue Arbeit scheut Bösker nicht. Doch wo findet er Entspannung? Beim Radfahren, klar. Gern auch beim Reisen durch den Norden Europas, bei Konzerten in der Marienkirche und im Anhaltischen Theater (wenn das wieder möglich ist) und beim Lesen. Wie derzeit in Büchern über den Dreißigjährigen Krieg, über Preußen und über den Deutschamerikaner Henry Kissinger, der in der Außenpolitik der USA eine zentrale Rolle spielte. Außenpolitik, das ist eben auch eines der Steckenpferde von Roland Bösker. (mz)