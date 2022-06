Was sind die größten Ärgernisse in der Stadt für die OB-Kandidaten aus Dessau-Roßlau

Die ehemalige Papierfabrik an der Junkersstraße liegt brach. Zu wenig Wirtschaftskraft ist ein oft kritisiertes Problem.

Dessau-Roßlau - Eines haben alle acht Oberbürgermeisterkandidaten, die sich am 6. Juni zur Wahl stellen, gemeinsam: Sie wollen Dessau-Roßlau besser machen. Wie das allerdings gelingen soll und was „besser“ eigentlich bedeutet, dazu gibt es verschiedene Meinungen. Auch dazu, welches die drängendesten Probleme der Stadt sind. Die MZ hat daher zum Auftakt einer vierteiligen Mini-Serie bis zur Wahl alle Kandidaten gefragt: „Was ist für Sie das größte Ärgernis in Dessau-Roßlau und wie wollen Sie es ändern?“