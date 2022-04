Reck oder Adamek? Welchen OB-Kandidaten Parteien und Ex-Kandidaten bei Stichwahl in Dessau-Roßlau unterstützen

Adamek oder Reck? Am 27. Juni gehen beide in die Stichwahl.

Dessau-Roßlau - Im Lager des Oberbürgermeister-Kandidaten Ralf-Peter Weber hatte es nicht an fester Überzeugung gefehlt. Dass es der Staatssekretär mit grünem Parteibuch mindestens in die Stichwahl schafft, galt bei seinen Unterstützern fast schon als ausgemachte Sache. Nach der Hauptwahl am 6. Juni ist die Enttäuschung entsprechend groß. Weber landete mit 16,5 Prozent deutlich hinter Robert Reck (parteilos, 26,4 Prozent) und Eiko Adamek (CDU, 21,3 Prozent) auf dem dritten Platz.