Flugzeuge über Köthen Loopings und Stuntshows am Himmel über der Kreisstadt - Flugplatzfest kehrt zurück

Das Flugplatzfest in Köthen war über Jahre hinweg ein Zuschauermagnet. Dann kamen Corona und das Aus. In diesem Jahr wird traditionell am ersten September-Wochenende wieder geflogen.