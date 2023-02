Die Berufsfeuerwehr wurde am Samstagmittag zu einem Wohnungsbrand in Dessau-Nord gerufen - 30 Kameraden waren im Einsatz

Zu einem Wohnungsbrand in der Albrechtstraße wurde die Feuerwehr am Samstag alarmiert.

Dessau/MZ - - Ein Wohnungsbrand in der Albrechtstraße forderte am Samstag ein Todesopfer. Die Berufsfeuerwehr war gegen 12 Uhr zu einem Brand in einem Kellergeschoss alarmiert worden. Noch auf der Anfahrt wurden die Kameraden informiert, dass eine Person in der Wohnung vermisst wird. An der Einsatzstelle konnte eine massive Rauchentwicklung aus der Souterrainwohnung festgestellt werden. Umgehend wurden weitere Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehren Süd und Waldersee angefordert. Der Angriffstrupp der Berufsfeuerwehr ging umgehend unter Atemschutz und mit drei Einsatzkräften zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor.