Der weiße Sport: Tennisspieler erinnern sich

Wolfen/MZ - Auch gute Verlierer wollen gewinnen. Das ist zumindest „Am Busch“ so. Dort hat ein fittes Geburtstagskind sein Revier. Dort lebt der „Weiße Sport“. Der TC Wolfen 1922 macht es auch jenen, die keine Rechenkünstler sind, leicht: der Verein begeht in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Denn das Gründerdatum steckt bereits im Namen. Generationen wurden Fans jenes Sports, der dem ganzen Körper so einiges abverlangt, weiß Grit Meier, die TC-Vorstandsvorsitzende.