Für Radfahrer gibt es in Halles Straßen immer noch etliche Hindernisse und Probleme. Wie ADFC und Fridays for Future darauf aufmerksam machen wollen.

Halle (Saale)/MZ - - Radfahren in Halle gleicht in vielen Fällen nicht nur einem Hindernis-Parcours, sondern kann im schlimmsten Falle tödlich enden, wie in der Vergangenheit mehrfach traurig bewiesen wurde. „Immer noch gibt es in Halle zahlreiche Problemstellen für Fahrradfahrer“, so Volker Preibisch, Vorstandsmitglied beim ADFC Halle und engagierter Streiter für mehr Verkehrssicherheit für Radler.