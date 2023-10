Zwischenergebnis in Bitterfeld-Wolfen - CDU-Amtsinhaber holt gegen AfD-Kandidat auf

In 25 Wahllokalen - wie hier in der Schule an der Kastanie in Bitterfeld - sind die Bürger an die Wahlurnen gerufen.

Wolfen/MZ - Bitterfeld-Wolfen steht am heutigen Sonntag vor einer Richtungsentscheidung. Die Bürger haben entschieden, wer die Geschicke der Stadt als Oberbürgermeister in den nächsten sieben Jahren lenken wird. In der Stichwahl angetreten waren Henning Dornack (AfD), der die erste Wahlrunde vor zwei Wochen gewonnen hatte, und Amtsinhaber Armin Schenk (CDU).

Seit 18 Uhr sind die 25 Wahllokale in den Ortsteilen geschlossen. Die Auszählung der Stimmen hat auch in den vier Briefwahllokalen begonnen. Jetzt sind die 20 Stimmbezirke ausgezählt. Nach Angaben der Stadtverwaltung liegt AfD-Kandidat Dornack mit 51,90 Prozent der Stimmen vor Armin Schenk (CDU) mit 48,10 Prozent. Der amtierende Oberbürgermeister verkürzt den Abstand auf seinen Herausforderer kontinuierlich.

Wird die Briefwahl entscheiden? Die Frage ist noch offen. In der ersten Runde der Bürgermeisterwahl hatte die Armin Schenk deutlich für sich entschieden.

Erwartet wird einen ähnlich hohe Wahlbeteiligung wie am 24. September. Damals nahm gut die Hälfte der fast 32.000 Wahlberechtigten ihr Stimmrecht wahr.

In Runde eins hatte Dornack 726 Stimmen Vorsprung. Wird er der erste OB der AfD oder bleibt Schenk im Amt?

Interesse an Briefwahl ist noch mal gestiegen

Vor sieben Jahren lag die Beteiligung an der Stichwahl nur bei knapp 30 Prozent. Allerdings war dieses Mal das Interesse der Bürger schon im ersten Wahlgang deutlich höher als 2016. Die besondere Konstellation, dass in Bitterfeld-Wolfen erstmals die AfD einen Oberbürgermeister stellen könnte, sorgt offenbar dafür, dass viele Menschen zur Stichwahl gehen.

„Um 15 Uhr haben 9.687 Bürger in den Wahllokalen vor Ort ihre Stimme abgegeben“, teilt Carsten Kiunke mit. „Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 35,4 Prozent.“ In der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatten zu diesem Zeitpunkt 34,4 Prozent der Wahlberechtigten bereits vor Ort gewählt. „Dieses Mal waren bis 15 Uhr 206 Wähler mehr in den Wahllokalen“, so Kiunke. Auch Nachfragen der MZ in einigen Wahllokalen bestätigen den Eindruck, dass das Interesse ähnlich hoch ist wie in der ersten Wahlrunde. Dort hatten jedoch am Ende nur knapp 50 Prozent der Wahlberechtigten tatsächlich abgestimmt.

Nicht eingerechnet sind in diese Zahl bislang die Briefwähler. Klar ist bereits, dass noch einige Bürger mehr die Briefwahl nutzen als in der ersten Runde. „4.364 Wahlberechtigte haben sich für diesen Weg entschieden“, so Kiunke. Vor zwei Wochen waren es 4.237 gewesen. Doch nicht alle schicken die Unterlagen am Ende auch tatsächlich zurück. Der Wähler ist dafür zuständig, dass diese bis Sonntag 18 Uhr in den Briefwahllokalen im Rathaus Wolfen vorliegen. Der Briefkasten am Rathaus Wolfen wird kurz vorher noch einmal geleert.

Die öffentlichen Auszählungen der Stimmzettel man vor Ort verfolgen. Die eingehenden Zwischenergebnisse und das vorläufige Endergebnis werden dann laut Teichmann auf der Internet- und der Facebook-Seite der Stadt veröffentlicht. Außerdem können interessierte Bürgerinnen und Bürger die öffentliche Präsentation der eingehenden Ergebnisse im Konferenzsaal des Rathauses in Wolfen verfolgen. Dort werden zudem überregionale Medienvertreter erwartet. Auch die MZ ist vor Ort und berichtet auf www.mz.de.

Wer kann neue Wähler gewinnen?

Die Konstellation vor der Wahl löst riesiges Interesse weit über die Stadtgrenzen hinaus aus. Der Ausgang scheint offen. Vermutlich werden die meisten Wähler, die in Runde eins für Dornack oder Schenk votierten, dies auch bei der Stichwahl tun. Doch entscheidend werden zwei Dinge sein: Wie verhalten sich die Wähler der ausgeschiedenen Kandidaten André Krillwitz und Katrin Kuhnt? Eine Wahlempfehlung gibt es von beiden nicht. Und: Wem gelingt es, seine Wähler bei der Stange zu halten und neue zu gewinnen? Das betrifft gerade auch Nichtwähler, die vor zwei Wochen die Hälfte aller Wahlberechtigten ausmachten.

Deshalb hatten in den vergangenen Tagen beide Kandidaten und deren Unterstützer noch einmal ihren Wahlkampf forciert. Die großen Wahlaufsteller wurden aktualisiert. Vergangenen Montag hatte die AfD auf dem Bitterfelder Markt eine Kundgebung abgehalten, dort sprach auch Dornack kurz. Schenk lud am 3. Oktober zum Frühschoppen nach Thalheim und zum Familienfest im Rathaus-Innenhof ein.

AfD glaubt an Wahlsieg Dornacks

Der AfD-Kreisverband mit Daniel Roi an der Spitze hatte zudem kurzfristig zwei größere Veranstaltungen mit Dornack in Bitterfeld und Wolfen organisiert, um noch einmal Wähler zu motivieren: Am Freitag lud der Kreisverband zu einem Bürgerfest auf dem Robert-Schuman-Platz in Bitterfeld ein. Einen Tag später fand auf dem Marktplatz in Wolfen-Nord von 11 bis 16 Uhr ein Grillfest mit Hüpfburg, Kaffee, Kuchen und Bier statt. An beiden Aktionen nahmen auch Kreisvorsitzender Daniel Roi und der Bundestagsabgeordnete Kay-Uwe Ziegler teil. In der AfD gibt man sich sich optimistisch: „Wir gewinnen die Wahl und stellen den künftigen Oberbürgermeister“, sagt Roi. Man werde Geschichte schreiben.

Der Bitterfelder Henning Dornack (AfD) wird wie im ersten Wahlgang im Wahllokal in der Schule an der Kastanie wählen. (Foto: Frank Czerwonn)

Der Wahlkampfabschluss von Amtsinhaber Schenk hat am Samstag auf dem Robert-Schuman-Platz in Bitterfeld stattgefunden. Dort organisierte das überparteiliche Bündnis für Demokratie & Toleranz Bitterfeld-Wolfen ein „Fest der Demokratie“. Es gab Live-Musik, Hüpfburg, Bastelstationen, Begegnungsangebote, Essen und Trinken sowie Reden und Videobeiträge.

Breites Bündnis unterstützt Schenk

In dem Bündnis, das zudem eine Online-Unterschriftenaktion gestartet hatte, sind Bürger, Kommunalpolitiker, Unternehmer, Künstler, Gewerkschafter, Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche, Wissenschaftler, Sportler, Händler und andere vereint. Sie wollen „Gesicht in unserer Stadt zeigen“ und setzen sich für „Vielfalt statt Engstirnigkeit, für Weltoffenheit statt Nationalismus, für Freundlichkeit statt Beschimpfungen“ ein.

Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wirbt per Video für seinen Parteikollegen Armin Schenk. Am Sonntag gehe es „um eine Weichenstellung für Bitterfeld-Wolfen“. In der Stadt sei schon viel erreicht worden. Haseloff nennt Schenk den „Kandidaten der Mitte“, der stets „die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger im Blick“ habe und mit dem der eingeschlagene Weg weitergegangen würde.

Armin Schenk wird erneut seine Stimme in Thalheim abgegeben. (Foto: Thomas Schmidt)

Beim CDU-Landesparteitag in Magdeburg am vergangenen hatte Schenk zudem Unterstützung in den Reden von Parteichef Friedrich Merz und dem Landesvorsitzenden Sven Schulze sowie viel Applaus von den Delegierten erhalten.

Argumente der Kandidaten

Doch was sagen die Kandidaten, warum man sie wählen sollte? Dornack grenzt sich offensiv von Schenk ab und betont, er sei „ein ehrlicher und gesetzestreuer Mensch“. Er sei an der Aufklärung des Goitzsche-Verkaufs interessiert und wolle die Mitarbeiter der Verwaltung motivieren, „Spaß an der Arbeit für die Bürger zu haben“. Schenk sieht die besseren Voraussetzungen für das Amt bei sich durch seine Erfahrungen, auch in der Leitung einer Verwaltung. Er wolle den Schuldenabbau und die Konsolidierung zu Ende führen, Lösungen für Schrottimmobilien wie die frühere Konsum-Bäckerei finden sowie bessere und mehr Angebote für die Lebensqualität gerade auch für junge Familien schaffen.

Wer mehr Wähler überzeugen konnte, wird sich am Sonntagabend zeigen.