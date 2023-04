Bei einem Verkehrsunfall in Sandersdorf-Brehna sind am Ostermontag, 10. April, gegen 15.30 Uhr ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin teilweise schwer verletzt worden.

Zwischen Glebitzsch und Köckern - Motorradfahrer verliert in Kurve die Kontrolle

Unfall auf K2058 am Ostermontag

Köckern/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Sandersdorf-Brehna sind am Ostermontag, 10. April, gegen 15.30 Uhr ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin teilweise schwer verletzt worden. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Dienstag mitgeteilt.