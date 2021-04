Zweitgeimpfte brauchen in Anhalt-Bitterfeld keinen Test in Geschäften oder beim Friseur

Wolfen - Die vom Notbremsen-Gesetz ab einer Inzidenz von 100 geforderte Vorlegung eines negativen Testergebnisses in Geschäften oder beim Friseur gilt nicht für vollständige geimpfte Menschen. Das betont Landkreissprecher Udo Pawelczyk mit Verweis auf Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne.

Die Ministerin hatte am Mittwoch betont, dass nach der geltenden Eindämmungsverordnung alle vollständig Geimpften von der Testpflicht befreit sind. „Diese Ausnahme gilt überall dort, wo eine Testpflicht angeordnet ist, beispielsweise in Geschäften oder beim Friseur, aber auch für Menschen, die im Beruf einer regelmäßigen Testpflicht unterliegen“, so Grimm-Benne. Dazu gehörten zum Beispiel Lehrer und Erzieher, Pflegekräfte sowie Angestellte in Pflegeheimen. Die Befreiung gelte auch für Besucher von Pflegeeinrichtungen.

Inzidenz sinkt in Anhalt-Bitterfeld wieder knapp unter 100

Unterdessen ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis erstmals wieder unter 100 gesunken. Laut Robert-Koch-Institut betrug er am Mittwoch um 0 Uhr 99,1. Dieser Wert dürfte in der Bevölkerung wieder für Diskussionen sorgen.

Doch Pawelczyk verweist auf die relativ niedrigen Neuinfektionen der vergangenen Tage, besonders über das Wochenende. Hier werden allerdings erfahrungsgemäß nicht alle Fälle sofort erfasst. Da festgeschrieben sei, dass für alle Maßnahmen der Wert vom RKI maßgeblich ist, versuche der Landkreis auch nicht mehr, eigene Werte zu errechnen.

Rücknahme der Notbremsen-Maßnahmen wie nächtliche Ausgangssperre oder Testnachweis ist trotzdem noch nicht in Sicht

Eine Rücknahme der Notbremsen-Maßnahmen wie nächtliche Ausgangssperre oder Testnachweis ist trotzdem noch nicht in Sicht. Denn dazu muss der Inzidenzwert an fünf Werktagen hintereinander unter 100 liegen. Das könnte wegen des Feiertags am Samstag frühestens kommenden Dienstag eintreffen - ist aber unwahrscheinlich.

Denn am Mittwoch meldete der Landkreis 106 neue Infektionen. 34 Fälle gab es in Bitterfeld-Wolfen, 17 in Köthen, elf in Zörbig und zehn in Raguhn-Jeßnitz. Muldestausee meldete neun Neuinfektionen, Aken acht, Südliches Anhalt sechs. Fünf Fälle gab es in Zerbst, vier in Osternienburger Land und zwei in Sandersdorf-Brehna. Außerdem sind zwei Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. (mz)