Zwei Verletzte und 35.000 Euro Schaden - Skoda kracht bei Zörbig gegen Seat

Zörbig/MZ - Auf der B 183 im Bereich Zörbig hat sich am Montag gegen 6.55 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden ereignet.

Ein 21-jähriger Fahrer eines Seat war nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld auf der Bundesstraße aus Richtung Köthen kommend in Richtung Zörbig unterwegs. Eine 61-jährige Fahrerin eines Skodas fuhr indes von einem landwirtschaftlichen Weg kommend auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Köthen auf. Dabei kollidierte ihr Skoda mit dem entgegenkommenden Seat, welcher sich in einem Überholvorgang befand.

Der durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 35.000 Euro geschätzt. Beide beteiligten Pkw-Insassen verletzten sich und mussten ambulant behandelt werden. Aufgrund der Fahrzeugbergungen und der Betriebsstoffbeseitigung kam es zu zeitweiligen Einschränkungen des Fahrverkehrs.