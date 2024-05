Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Löberitz/MZ. - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 183/Kreuzung L 141 wurden am Freitagabend zwei Menschen schwer verletzt. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Skoda, der aus Richtung Löberitz kommend in Richtung Zörbig die B 183 passierte, übersah hierbei einen 54-jährigen BMW-Motorradfahrer und dessen Sozia. Sie waren auf der B 183 aus Richtung Köthen in Richtung Bitterfeld-Wolfen unterwegs, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer und dessen Sozia stürzten und schwer verletzt ins Krankenhaus Bitterfeld-Wolfen beziehungsweise nach Halle überführt wurden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Gegen den Fahrer des Pkw wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, heißt es weiter.