Zwei Radler stoßen in Jeßnitz zusammen - einer davon stürzt und verletzt sich

Jeßnitz/MZ/ung - Ein 22-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Sonnabend kurz vor Mitternacht in Jeßnitz verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Information aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld fuhr er auf dem Radweg in der Straße Vor dem Halleschen Tor aus Richtung Wolfen kommend.

Plötzlich kam ein zweiter, unbekannter Fahrradfahrer von hinten an und überholte den 22-Jährigen. Dabei kam es offenbar zum Kontakt zwischenden beiden Radlern, woraufhin der 22-Jährige die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte. Der andere am Unfall beteiligte Radfahrer hat sich pflichtwidrig vom Ort des Geschehens entfernt.

Allerdings hat die Polizei bei dem Verletzten Atemalkoholgeruch wahrgenommen und führte deshalb einen ersten Test vor Ort durch. Der Wert betrug 1,04 Promille. Entsprechende Ermittlungen sind daraufhin eingeleitet worden.