Zwei Pkw nach Unfall in Quetzdölsdorf nicht mehr fahrbereit

Quetzdölsdorf/MZ - Zwei Pkw sind am Mittwochmorgen in Zörbig bei so heftig miteinander kollidiert, dass beide Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr Fahrbereit waren.

Gegen 6 Uhr wollte ein 59-Jähriger im Ortsteil Quetzdölsdorf mit seinem VW vom rechten Fahrbahnrand der Geschwister-Scholl-Straße in den fließenden Verkehr einfachen und im Anschluss nach links auf einen Feldweg abbiegen.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Ford eines 36-Jährigen, der sich zur selben Zeit auf der Straße in einem Überholvorgang befand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 6.500 Euro.