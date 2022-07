Zwei Personen verletzt - Auto landet auf der B183 bei Zörbig auf dem Dach

Zwei Autos kollidieren an der Kreuzng bei Zörbig auf der B 183.

Zörbig/MZ - Am Abzweig Rödgen und Löberitz von der Landstraße in Richtung B 183 hat es wieder einmal gekracht. Zwei Autos sind dort am Montag gegen 5.50 Uhr zusammengestoßen, wobei zwei Personen verletzt wurden.