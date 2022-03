Zwei neue Todesfälle und mehr als 500 Infektionen in Anhalt-Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Das hat Kreissprecher Udo Pawelczyk am Freitag bestätigt. Laut Angaben des Gesundheitsamtes handelt es sich um jeweils einen Mann aus Raguhn-Jeßnitz und aus dem Osternienburger Land. Damit stieg die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie an oder mit dem Coronavirus verstorbenen Anhalt-Bitterfelder auf 335.

Das Virus hat den Landkreis im Griff. So wurden dem Gesundheitsamt von Donnerstag zu Freitag 545 Neuinfektionen gemeldet. Schwerpunkt war die Kreisstadt Köthen mit 130 Fällen. Es folgen Bitterfeld-Wolfen mit 88 und Zerbst mit 66 Fällen. Aktuell gelten 3.531 Personen als infiziert. Von denen müssen fünf intensivmedizinisch in Krankenhäusern behandelt werden. Zwei sind auf Beatmung angewiesen.

Im Wochenvergleich zeigt sich, dass die Pandemie weiter an Dynamik gewonnen hat. So wurden seit letztem Freitag landkreisweit 3.443 Infektionsfälle gemeldet. In der Woche davor waren es 2.619. Die deutliche Zunahme der Neuinfektionen hat auch Einfluss auf den Sieben-Tage-Inzidenzwert. Der wird vom Robert-Koch-Institut Stand Freitag, 0 Uhr, mit 1.761,3 angeben. Eine Woche zuvor lag er noch bei 1.368,8. Dennoch gehört Anhalt-Bitterfeld zu den Kreisen und kreisfreien Städten im Land Sachsen-Anhalt mit den im Vergleich niedrigsten Werten. Nur Dessau-Roßlau und Magdeburg haben noch niedrigere Inzidenzen.

Für Fragen rund um das Virus hat der Landkreis unter Telefon 03496/601234 die Corona-Hotline geschaltet. Sie ist Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geschaltet.