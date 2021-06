Zwei neue Corona-Infektionen über das Wochenende in Anhalt-Bitterfeld - Impfpriorisierung aufgehoben

Anhalt-Bitterfeld - Lediglich zwei Personen haben sich seit Freitag im Landkreis Anhalt-Bitterfeld neu mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilt der Landkreis mit. Die betreffenden Personen leben in der Stadt Südliches Anhalt sowie Bitterfeld-Wolfen.

Aktuell sind damit in ABI 34 Personen infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt laut Robert Koch-Institut mit dem Stand vom 7. Juni um 0 Uhr 9,5. Seit Ausbruch der Pandemie sind laut Landkreissprecher im gesamten Kreis 6.764 Personen registriert, die mit Covid-19 infiziert sind. Die meisten davon übrigens leben in Köthen, Bitterfeld-Wolfen und Zörbig mit acht beziehungsweise zweimal sechs Betroffenen. In der Gemeinde Muldestausee indes gibt es laut Kreissprecher derzeit keinen einzigen Menschen, der mit Covid-19 infiziert ist.

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Anhalt-Bitterfeld 178 Menschen an oder mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Derzeit wird in Anhalt-Bitterfeld keine an Covid-19 erkrankte Person intensivmedizinisch behandelt. Das geht aus dem DIVI-Intensivregister hervor.

Möglicherweise ist das auch auf die Impferfolge zurückzuführen. Bislang erhielten in Anhalt-Bitterfeld 66.514 Personen eine Erstimpfung. Die Impfquote beträgt 41,9 Prozent. Ihre zweite Impfung haben 30.674 Personen bekommen, das sind 19,3 Prozent.

Seit Montag gibt es in Sachsen-Anhalt keine Impfpriorisierung mehr. Die Regelung betrifft das Impfen sowohl bei Ärzten als auch in den Impfzentren. Jedoch können laut Kreissprecher gegenwärtig in den Impfzentren in Anhalt-Bitterfeld kaum noch Erstimpfungen gebucht werden, da der Impfstoff nahezu komplett für die Zweitimpfungen verwendet werden muss.

Der Landkreis weist darauf hin, dass eine Impfung in den Impfzentren nur mit einem gebuchten Termin möglich ist. (mz/chf)