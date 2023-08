Seit Montag wird an der Brehnaer Goethestraße gebaut. Zum Beginn der Maßnahme ist auch die Straße An der B 100 einseitig gesperrt.

Brehna/MZ - Eine wichtige Verbindungsstraße in Brehna ist ab sofort gesperrt. Am Montag haben dort Bauarbeiten an der Kreisstraße 2476 begonnen, die bis ins Jahr 2025 andauern sollen. Darüber informierten die Pressestellen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und der Stadt Sandersdorf-Brehna in einer Mitteilung.