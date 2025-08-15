In Bitterfeld-Wolfen hatten sich zuletzt Feuer in leerstehenden Gebäuden gehäuft. Nach einigen Tagen Pause wurde nun erneut gezündelt.

Zwei Feuer in der alten Geburtsklinik in Wolfen - War der Serienbrandstifter erneut unterwegs?

In der früheren Geburtsklinik in Wolfen hat es an zwei Tagen hintereinander gebrannt.

Wolfen/MZ. - Gleich zweimal hat es in der früheren Geburtsklinik des alten Wolfener Krankenhauses gebrannt. Das Gebäude an der Robert-Koch-Straße steht leer und soll im kommenden Jahr von der WBG als letztes Gebäude des Komplexes zu Wohnungen umgebaut werden. WBG-Geschäftsführer Christian Puschmann spricht von „versuchter mehrfacher Brandstiftung“ im Souterrain.