Zwei Fahrräder kollidieren am Jeßnitz-Center - 63-Jähriger verletzt

Jessnitz/MZ - In Jeßnitz ist es am Mittwoch gegen 17 Uhr zur Kollision zweier Radfahrer gekommen, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Nach den Angaben der Polizei fuhr ein 63-Jähriger mit einem E-Bike den Radweg der Salegaster Chaussee in Jeßnitz. In unmittelbarer Nähe des Jeßnitz-Center kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden unbekannten Radfahrer.

Beide Personen kamen dadurch zu Fall. Nach einem kurzen Wortwechsel stieg der Unbekannte jedoch einfach wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Kreisverkehr davon. Der 63-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte er jedoch ab. An seinem E-Bike entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.