Für ein neues Baugebiet in Bitterfeld arbeiten Neubi und WBG erstmals zusammen. Rund 1.000 Quadratmeter Wohnfläche entstehen am Stadtbad - für die sich Interessenten bereits anmelden können.

Bitterfeld/MZ - Wohnen am Wasser in Bitterfeld: Das hatte Petrus am Donnerstagmittag wörtlich genommen. Zur Grundsteinlegung des Bauprojekts „Am Stadtbad“ im Pappelweg goss es wie aus Eimern. Ein schlechtes Omen sei dies aber nicht, so die Beteiligten.