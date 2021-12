Zwei Container brennen - Feuerteufel ziehen durch Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Unbekannte Täter haben am Samstag kurz vor Mitternacht eine Spur der Verwüstung in Bitterfeld hinterlassen. In der Saarstraße wurde gegen 23.15 Uhr ein Altkleidercontainer angezündet, etwa fünf Minuten später stand dann auch ein Papiercontainer in Flammen.

Zu beiden Einsätzen wurde die Bitterfelder Ortswehr gerufen, die das Feuer schnell löschen konnte. „Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurden aufgenommen“, heißt es abschließend von der Polizei. Ob die Taten zusammenhängen, geht aus deren Bericht allerdings nicht hervor.