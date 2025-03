pbfAI3952g6rB79tO27Mg63wl8d

Ein Überholmanöver ist auf der L 144 in einem Verkehrsunfall geendet. Ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer wollte am Freitagmorgen gegen 6.55 Uhr nahe Zörbig aus einer Kolonne heraus zwei Fahrzeuge zu überholen. Währenddessen scherte ein 34-jähriger VW-Fahrer ebenfalls aus, wodurch es zu einer seitlichen Kollision kam. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.