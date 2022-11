Zustimmung im Stadtrat Mietvertrag für Mehrgenerationenhaus in Sandersdorf: Zieht endlich Leben ein?

Das Mehrgenerationenhaus am Ring der Chemiearbeiter in Sandersdorf ist schon lange fertiggestellt, aber der Einzug verzögerte sich mehrfach. Kann Anfang des Jahres endlich Leben in das Gebäude einziehen?