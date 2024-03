Am Samstag hat es in Bitterfeld gekracht. Die Polizei musste anrücken.

Bitterfeld/MZ. - Hoher Sachschaden ist am Samstagvormittag bei einem Unfall in Bitterfeld entstanden. Hier stießen zwei Autos beim Abbiegen zusammen.

Wie die Polizei schildert, war ein 63-jähriger Fahrer eines Toyota gegen 10.45 Uhr in der Mittelstraße in Bitterfeld unterwegs. Der Mann hatte die Absicht, an der Einmündung zur Ziegelstraße geradeaus weiter in Richtung Bismarckstraße zu fahren. Dabei übersah er allerdings den vorfahrtsberechtigten 42-jährigen Fahrer eines Renault, welcher die Ziegelstraße befuhr und von dort nach links in die Mittelstraße abbiegen wollte. Im Bereich der Einmündung kollidierten beide Fahrzeuge.

Es entstanden Sachschäden von etwa 4.000 Euro.