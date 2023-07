In Ramsin und Heideloh wird jeweils das 635-jährige Bestehen gefeiert. Von Hähnekrähen bis Badewannenrennen - die Leute nehmen die Angebote gern an.

Ramsin/Heideloh/MZ - Zusammen zählen die beiden Orte 1.270 Jahre: Sowohl in Ramsin als auch in Heideloh wurde am Wochenende das 635-jährige Bestehen gefeiert. Und das mit großem Bramborium, das in Ramsin schon am Freitagabend auf dem Sportplatz begann: mit Fußball und einer DJ-Nacht, die es mit Musik und Tanz in sich hatte.