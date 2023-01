Zünftiger Jahresstart am Feuer - Weihnachtsbäume brennen in Friedersdorf und Rösa

Segler und Feuerwehrleute laden am zum Vergnügen am Feuer. Spätstarter müssen nicht traurig sein. Auch Ende Januar wird in der Gemeinde Muldestausee noch gefeiert.

Weihnachtsbäume werden am Samstag in Friedersdorf und Rösa brennen.

Friedersdorf/Rösa/MZ/ur - Am Samstag brennt in der Gemeinde Muldestausee der Baum. Und das im wortwörtlichen Sinn. Denn was am vergangenen Wochenende in vielen Orte des Altkreises jede Menge Besucher erfreute, soll nun auch zwischen Stausee und Heide funktionieren. Beim Ordnungsamt der Gemeinde wurden gleich zwei große Lagerfeuer angemeldet. Genährt werden sie mit ausgedienten Weihnachtsbäumen.